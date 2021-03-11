Леонков: блокада Японией Южных Курил может привести к конфронтации с РФ

Япония в военной силе серьезно уступает России и противостоять ей она может только при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Япония в военной силе серьезно уступает России и противостоять ей она может только при поддержке Соединенных Штатов Америки.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, который прокомментировал идею бывшего японского дипломата, политолога Акио Каватао заблокировать проливы между материковой Россией и Южно-Курильскими островами. Япония, по словам Каватао, может попытаться решить «территориальный вопрос», продемонстрировав свою «способность и готовность» к этому шагу.

По мнению военного эксперта Константина Сивкова, который прокомментировал это предложение, Япония обладает достаточно сильным военно-морским флотом, но тот не сможет самостоятельно, без поддержки США, вести успешные действия против российского Тихоокеанского флота.

С Константином Совковым согласен и военный эксперт Алексей Леонков, который считает, что, если Япония решиться продемонстрировать России свою способность заблокировать пролив к Южным Курилам, это приведет к прямой конфронтации между странами.

«Россия – это ядерная держава, которая в данный момент ведет активное военное обустройство своих границ на Дальнем Востоке, — напомнил Леонков В этом регионе полным ходом идет перевооружение на новые единицы, созданы позиционные районы, комплексы береговой и противовоздушной обороны, формируется воздушная армия, модернизируется Тихоокеанский».

При этом эксперт высказал мнение, что до агрессии Японии в отношении России дело все-таки не дойдет. В Токио, по его словам, есть трезвомыслящие политики, которые понимают, что подобный шаг приведет к настоящей войне с Москвой, которая японской стороне совершенно не выгодна.

«Силы самообороны Японии во многом уступают нашей стране. Будь это иначе, Япония никогда бы не опиралась на своего главного союзника – США, к которому она всегда обращается при возникновении территориальных», — добавил Алексей Леонков в заключение.

Напомним, Япония на протяжении десятилетий, прошедших с момента окончания Второй мировой войны, выражает несогласие с вхождением южной части Курильской гряды в состав Советского Союза, а после распада СССР тем, что эти острова, которые японцы называют «северными территориями» остались в составе РФ.

Именно вопрос принадлежности Южно-Курильских островов стал препятствием для заключения мирного договора между СССР и Японией по итогам Второй мировой войны.