Немецкие полицейские находят грабителей по оставленному ДНК на колбасе

Отпечатки зубов и ДНК на продуктах сгубили не одного преступника в Германии. Полиция использует такие вещественные доказательства для поимки воров спустя десятилетия после кражи.

Отпечатки зубов и ДНК на продуктах сгубили не одного преступника в Германии. Полиция использует такие вещественные доказательства для поимки воров спустя десятилетия после кражи.

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ пришли к выводу, что ограбление дома, как и всякое преступление, — дело довольно утомительное. Иначе бы злоумышленники на месте преступления не оставляли бы так часто надкушенные продукты. По наблюдениям полицейских, наибольшей популярностью у грабителей пользуются колбасные изделия, а также другие несложные закуски. Впрочем, хороший аппетит воров, как оказалось, только на руку стражам порядка. О разнообразии в методах поимки правонарушителей в Германии сообщает Ladbible.

Дело в том, что на продуктах, которыми вдруг решил полакомиться преступник, остается его ДНК. Эти следы прекрасно сохраняются на пище и могут помочь раскрыть кражи даже спустя большое количество времени. В связи с этим немецкая полиция предлагает злоумышленникам либо не есть на месте преступления, либо не расслабляться и не думать, что им все сошло с рук.

"Возьмем одного преступника в Германии, которого нашли спустя почти десять лет после того, как он ограбил дом, — и все потому, что он откусил кусок сосиски", — пояснили стражи порядка.

Похожий случай произошел в 2012 году на немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия. Тогда в городе Гефельсберг воры взломали дом и вынесли из жилого помещения деньги и ценности. После кражи грабитель скрылся, и полицейские не смогли найти никаких улик, кроме надкушенного куска колбасы. По всей вероятности, воришка проголодался и решил перекусить, после чего выбросил остатки пищи.

При помощи специального анализа правоохранители получили с этого куска ДНК предполагаемого преступника. И спустя почти десять лет в базе данных обнаружили совпадение, благодаря которому грабитель был установлен в самые кратчайшие сроки. Им оказался 30-летний уроженец Албании, который и совершил ту самую кражу на западе ФРГ.

Мужчина был арестован после участия в отдельном насильственном преступлении, после чего полиция взяла образец его ДНК. Образцы были пробиты по базе, а дело о краже со взломом возбуждено вновь. Сейчас органы правопорядка планируют экстрадировать грабителя из Франции в Германию, где расследование продолжится.

Образцы ДНК также полезны в раскрытии так называемых исторических преступлений, то есть таких, которые были совершены более десяти лет назад. Так, правоохранители Великобритании надеются с помощью новых возможностей для криминалистической экспертизы раскрыть дело 2011 года, когда в сумке было найдено тело аналитика МИ-6 Гарета У.