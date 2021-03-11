В Госдуме выступили против идеи сокращения рабочей недели для женщин

Член думского комитета по труду и социальной политике Светлана Бессараб считает, что такая мера приведет к дискриминации женщин со стороны работодателя.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб не поддержала предложение омбудсмена Москвы Татьяны Потяевой сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. Такой шаг приведет к дискриминации женского пола со стороны работодателя, считает парламентарий.

«У женщин сейчас есть различные преференции и льготы, например, для беременных, кормящих, матерей-одиночек. Женщину не допускают к вредным условиям труда, а если у нее несколько детей, то она получает особые условия по выбору времени отпуска. Пока работодатель это понимает и принимает. Но если мы еще что-то добавим, то это приведет к тому, что женщин будут с большей неохотой брать на работу и под любыми предлогами нанимать мужчин», — пояснила Бессараб корреспонденту «Политики Сегодня»

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева предложила сократить рабочую неделю для дам в ходе круглого стола «Женщины на руководящих позициях: достижение равного будущего в мире COVID-19». Омбудсмен объяснила свою позицию тем, что на женщину выпадает дополнительная нагрузка — «совмещать работу и все заботы, которые есть».

Светлана Бессараб, в свою очередь, напомнила, что сокращенный рабочий день и другие льготы есть у женщин, которые работают в сельской местности. В частности, они могут работать 36 часов в неделю, а зарплату получать как за 40 часов. Работа больше 36 часов по закону оплачивается как сверхурочные. Кроме того, им можно брать один дополнительный выходной в месяц за свой счет.

Так государство стремится облегчить труд женщин, который в сельской местности зачастую является тяжелым и вредным:

«Женщины на селе ведут и личное подсобное хозяйство, и не всегда дом оборудован теми коммунальными благами, к которым привыкли городские жители. Это может быть печка, вода из колодца и так далее. Поэтому для женщин предусмотрена такая норма», — объяснила депутат.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в феврале заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. Ранее политик выдвигал такую идею в 2019 году, будучи главой премьер-министром. По мнению Бессараб, переход на «четырехдневку» может произойти уже совсем скоро.

«Это сейчас кажется невыполнимым. Но уже через год, максимум пять лет, мы так или иначе придем к сокращенной рабочей неделе для офисных работников, а работодатели окончательно убедятся, что работники на удаленке полностью выполняет свои функции. Уже сейчас некоторые компании отпускают своих работников чуть раньше по пятницам, идут на встречу. Мы к этому придем», — заключила собеседница ПС.

Согласно опросам, почти половина россиян (48%) одобрительно относится к перспективе трудиться на день меньше. Против выступили 33% россиян, а каждый пятый (19%) опасается, что не справится с привычным объемом работы, если будет проводить вне дома четыре дня вместо пяти.