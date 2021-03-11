«Сталинград» на воде. Почему в СССР не достроили любимый крейсер Иосифа Сталина

К разработке тяжелого линейного крейсера «Сталинград» приложил руку сам «отец народов».

Еще при жизни «вождя народов» Иосифа Сталина в СССР начали осуществлять грандиозный проект — тяжелый линейный крейсер, который должен был быть мощнее немецкого линкора «Шарнхорст» и быстрее линкора «Бисмарк». Советский Союз намеревался построить 10 таких военных судов, однако планам Сталина не суждено было сбыться. Эксперты американского консервативного журнала The National Interest (NI) рассказали почему.

Единственный и неповторимый

После вторжения легионов Третьего рейха в СССР в 1941 году советский флот был не в лучшей форме. Иосиф Сталин понимал это, поэтому решил провести серьезную кадровую чистку среди морских офицеров. Из-за этого ряд проектов пришлось приостановить, а непрекращающиеся боевые действия мешали разработке крейсера «Кронштадт», на который глава СССР возлагал большие надежды.

Только в 1944 году Сталин возродил первоначальную концепцию самого мощного и быстрого крейсера. Советские инженеры приступили к разработке линейного крейсера «Сталинград». Еще на стадии чертежей появились недовольные среди действующих офицеров: военнослужащие полагали, что в эпоху авианосцев крупнокалиберные боевые корабли отошли на второй план и стали неэффективны.

Действительно, «Сталинград» был довольно крупным и неповоротливым крейсером длиной в 263 метра. Конструкция включала четыре паровые турбины, которые могли разогнать судно до скорости в 35,5 узлов (около 65 километров в час). Для сравнения немецкий «Шарнхорст» разгонялся лишь до 31 узла.

Среди недостатков особенно выделялась тонкая броня. Линкоры тех лет обладали куда более внушительной защитой, но из-за этого они не могли развивать высокие скорости. «Сталинград» был как раз довольно быстрым и мощным перехватчиком, который создавали для охоты на более слабые корабли.

«Линкоры и линейные крейсера вышли из моды после Второй мировой войны, что сделало "Сталинград" единственным послевоенным большим кораблем», — писал военно-морской историк Норман Полмар.

Орудие защиты

Впрочем, Иосиф Сталин натравливать свой крейсер на вражеские суда не планировал. По задумке вождя, «Сталинград» должен был охранять советские авианосцы после окончания Второй мировой войны: в плохую погоду, когда истребители не могли взлететь с корабля-носителя, он становился практически беззащитной целью для военных судов неприятеля.

С задачей «телохранителя» крейсер «Сталинград» вполне мог справиться, ведь на его борту были установлены девять 12-дюймовых орудий, каждое из которых стреляло на дальность в 33 мили (больше 50 километров). Помимо этого, по левой и правой стороне крейсера были установлены малые 5,1-дюймовые и 1,8-дюймовые пушки. Эксперты The National Interest отмечают, что такое сочетание делало «Сталинград» самой большой угрозой для любого американского военного судна той эпохи.

На дне

Самым ярым противником строительства «Сталинграда» был адмирал Николай Кузнецов, в честь которого через несколько десятков лет назовут тяжелый авианосец. Именно на авианосцах и настаивал Кузнецов во время разработки линейного крейсера, но Сталин слушать его не хотел. Более того, в 1947 году адмирала понизили в должности: с поста главкома он ушел на пост начальника Управления военно-морских учебных заведений.

От проекта Иосифа Сталина советский флот отказался после его смерти в 1953 году. Три «Сталинграда», над которыми вели работу инженеры, так и не были закончены – началась эпоха авианесущих крейсеров.

Один из недостроенных кораблей в 1955 году отбуксировали в Черное море и отвели ему роль мишени для учебных стрельб. Однако спустить судно на воду не удалось: в результате повреждений «Сталинград» пошел ко дну. Подняли крейсер лишь через год, после чего он играл роль мишени для новых военных кораблей. Остальные «Сталинграды» отдали на металлолом.

«Если бы Сталин увидел, что случилось с его любимым линейным крейсером, он бы очень расстроился», — заключают специалисты из NI.

«Политика Сегодня» ранее писала о смерти Иосифа Сталина – самой тяжелой потери для СССР того времени, которая даже спустя 67 лет окутана тайной.