Руководители "Интерторга" задержаны за хищение 8 млрд рублей

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка.

Сотрудники Министерства внутренних дел (МВД) России совместно с коллегами из Федеральной службы безопасности (ФСБ) вскрыли хищение 8 миллиардов рублей у Сбербанка.

По данным правоохранительных органов, в январе 2018 года представители компании "Интерторг" (развивала магазины Spar в Санкт-Петербурге) взяли кредитный займ в Сбербанке в размере 8 миллиардов рублей.

Средства были потрачены нецелевым образом. В связи с этим трое руководителей компании задержаны полицией.

Ранее стало известно, что обыски по делу "Интерторга" в Петербурге проводят сотрудники ФСБ из Москвы. Следственные мероприятия проходят на нескольких адресах, связанных с фирмой.