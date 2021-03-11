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15:34   11 Марта 2021
Общество

Использование вакцины AstraZeneca остановили еще в шести странах после смерти женщины

Использование вакцины AstraZeneca остановили еще в шести странах после смерти женщины

Вакцину компании AstraZeneca прекратили применять еще в шести странах после смерти привитой женщины в Австрии.

Первой от препарата отказалась Дания, так как у нескольких пациентов после получения вакцины образовались тромбы. Связи между прививкой и болезнью пока не удалось установить. При этом еще шесть стран ЕС решили приостановить применение партии AstraZeneca, среди которых Австрия, Эстония, Латвия, Люксембург, Литва и Кипр.

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#вакцина #astrazeneca #коронавирус

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