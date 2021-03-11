Путин: для мировой экономики 2020-й год стал худшим после Второй мировой войны

Прошедший год стал худшим событием для глобальной экономики после Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.

Прошедший год стал худшим событием для глобальной экономики после Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.

Однако РФ смогла преодолеть экономический спад и перейти к восстановлению благодаря вовремя принятым мерам, отметил глава государства в ходе открытия совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

ВВП всей планеты на фоне коронавируса сократился на 3,5%. На это повлияли эпидемиологическая ситуация, вынужденные ограничения для нераспространения вируса, что плохо сказалось на предпринимательской деятельности и на экономической динамике в целом. Путин также отметил, что столь масштабный кризис заставил государства действовать экстраординарно.