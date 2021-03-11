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15:18   11 Марта 2021
Экономика

Путин: для мировой экономики 2020-й год стал худшим после Второй мировой войны

Путин: для мировой экономики 2020-й год стал худшим после Второй мировой войны

Прошедший год стал худшим событием для глобальной экономики после Второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин.

Однако РФ смогла преодолеть экономический спад и перейти к восстановлению благодаря вовремя принятым мерам, отметил глава государства в ходе открытия совещания о мерах по повышению инвестиционной активности.

ВВП всей планеты на фоне коронавируса сократился на 3,5%. На это повлияли эпидемиологическая ситуация, вынужденные ограничения для нераспространения вируса, что плохо сказалось на предпринимательской деятельности и на экономической динамике в целом. Путин также отметил, что столь масштабный кризис заставил государства действовать экстраординарно.

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#путин #ввп #пандемия #коронавирус

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