15:53 11 Марта 2021Россия
Москвичей предупредили об опасной погоде 12 и 13 марта
Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра.
В Москве и Подмосковье на 12 и 13 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.
«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.
Днем в пятницу температура воздуха составит минус 7 градусов, а в субботу, 13 марта, потеплеет до плюс одного. При этом ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. На дорогах будет сильный гололед, предупреждают синоптики.
Ночь с 10 на 11 марта стала самой морозной в столице за 70 лет: температура воздуха опустилась до минус 20,2 градуса.