Москвичей предупредили об опасной погоде 12 и 13 марта

Желтый уровень погодной опасности объявлен из-за сильного ветра.

В Москве и Подмосковье на 12 и 13 марта объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра и гололедицы.

«Желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра РФ.

Днем в пятницу температура воздуха составит минус 7 градусов, а в субботу, 13 марта, потеплеет до плюс одного. При этом ожидается сильный ветер до 17 метров в секунду. На дорогах будет сильный гололед, предупреждают синоптики.

Ночь с 10 на 11 марта стала самой морозной в столице за 70 лет: температура воздуха опустилась до минус 20,2 градуса.