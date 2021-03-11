Погребинский: у Зеленского не было повода для санкций против телеканалов и китайцев

Три украинских оппозиционных телеканала и китайские бизнесмены, инвестировавшие средства в завод «Мотор Сич» обжаловали в суде указы Зеленского о санкциях против них, и имеют шанс выиграть, если Верховный суд Украины будет действовать по закону.

Три украинских оппозиционных телеканала и китайские бизнесмены, инвестировавшие средства в завод «Мотор Сич» обжаловали в суде указы о санкциях против них, подписанные президентом Владимиром Зеленским, и имеют шанс выиграть, если Верховный суд Украины будет действовать по закону.

Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал украинский политолог, директор Киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский

«Если Верховный суд Украины будет действовать в соответствии с буквой закона – Зеленский и его команда должны проиграть», — считает Погребинский.

По его словам, у украинских властей не было законных оснований вводить санкции ни против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и их владельца – депутата Рады от ОПЗЖ Тараса Козака, ни против китайских инвесторов.

При этом Михаил Погребинский добавил, что не является юристом и высказывает лишь свою личную непрофессиональную точку зрения.

«Что касается китайцев, думаю, они подали иск в Верховный суд без особой надежды. И отрицательное решение по иску даст основание китайцам обращаться в международные судебные институты», – прогнозирует Погребинский.

Напомним, санкции в отношении китайской компании Skyrizon Aircraft Holdings Limited были введены указом президента Украины Владимира Зеленского 28 января 2021 года. До этого в 2019 году Служба безопасности Украины (СБУ) наложила арест на акции предприятия «Мотор Сич», приобретенные китайской компанией. По мнению экспертов и политологов, за действиями украинской стороны стоят Соединенные Штаты Америки, не желающие, чтобы Китай получил доступ к технологиям производства авиадвигателей.

Указ о санкциях против трех оппозиционных телеканалов и их владельца Тараса Козака Владимир Зеленский подписал в начале февраля. И это стал первый случай, когда на Украине были введены санкции против украинского гражданина. Позже Зеленский также ввел санкции против председателя полит совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, которого связывают с тремя закрытыми телеканалами, а также против ряда других членов ОПЗЖ и их родственников.