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14:55   11 Марта 2021
Общество

Создатель аудиокассеты Лу Оттенс скончался в Нидерландах

Создатель аудиокассеты Лу Оттенс скончался в Нидерландах

Инженер Лу Оттенс, разработавший первую аудиокассету, ушел из жизни в 94-летнем возрасте.

Изобретатель Лу Оттенс скончался в Нидерландах 6 марта, сообщили журналисты портала Dutch News. Покойный инженер на протяжении нескольких десятков лет работал в Philips.

Под его руководством сотрудники компании создали первый портативный магнитофон и пленку для кассет. Позже Оттенс изобрел компакт-диск. Причина смерти известного инженера не озвучивалась. Информации о месте и дате похорон создателя аудиокассеты представлено не было.

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