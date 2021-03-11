Создатель аудиокассеты Лу Оттенс скончался в Нидерландах

Инженер Лу Оттенс, разработавший первую аудиокассету, ушел из жизни в 94-летнем возрасте.

Инженер Лу Оттенс, разработавший первую аудиокассету, ушел из жизни в 94-летнем возрасте.

Изобретатель Лу Оттенс скончался в Нидерландах 6 марта, сообщили журналисты портала Dutch News. Покойный инженер на протяжении нескольких десятков лет работал в Philips.

Под его руководством сотрудники компании создали первый портативный магнитофон и пленку для кассет. Позже Оттенс изобрел компакт-диск. Причина смерти известного инженера не озвучивалась. Информации о месте и дате похорон создателя аудиокассеты представлено не было.