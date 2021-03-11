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14:51   11 Марта 2021
Политика

Министр культуры Крыма извинилась за мат на совещании

Министр культуры Крыма извинилась за мат на совещании

Глава министерства культуры Крыма Арина Новосельская пояснила, почему позволила себе нецензурное высказывание на совещании, которое транслировалось в прямом эфире.

По ее словам, дело заключается в технической проблеме, с которой она столкнулась в ходе мероприятия.

"Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения", — объяснила она свое поведение.

Чиновница принесла свои извинения за неподобающее поведение. Новосельская добавила, что сильно переживает из-за сложившейся ситуации.

Ранее глава Крыма призвал соответствующие органы провести служебное расследование после конфуза на совещании.

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#крым #скандал #Новосельская

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