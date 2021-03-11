Министр культуры Крыма извинилась за мат на совещании

Глава министерства культуры Крыма Арина Новосельская пояснила, почему позволила себе нецензурное высказывание на совещании, которое транслировалось в прямом эфире.

Глава министерства культуры Крыма Арина Новосельская пояснила, почему позволила себе нецензурное высказывание на совещании, которое транслировалось в прямом эфире.

По ее словам, дело заключается в технической проблеме, с которой она столкнулась в ходе мероприятия.

"Это было очень важное для министерства совещание, рассматривался ход работ на объектах культуры. И когда перестала работать техника, и я не могла физически слышать, что происходит на ВКС, у меня вырвались "непарламентские" выражения", — объяснила она свое поведение.

Чиновница принесла свои извинения за неподобающее поведение. Новосельская добавила, что сильно переживает из-за сложившейся ситуации.

Ранее глава Крыма призвал соответствующие органы провести служебное расследование после конфуза на совещании.