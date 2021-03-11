Писатель Остальский рассказал, как интервью Меган Маркл раскололо Британию

Живущий в Великобритании писатель и журналист Андрей Остальский рассказал, как англичане отреагировали на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл.

Живущий в Великобритании писатель и журналист Андрей Остальский рассказал, как англичане отреагировали на скандальное интервью принца Гарри и Меган Маркл.

По его словам, интервью журналистке Опре Уинфри стало для Букингемского дворца настоящей "разорвавшейся бомбой". Беседа вскрыла накопившиеся противоречия не только в королевской семье, но и в целом в обществе Великобритании. Теперь на передний план вышли острые болезненные вопросы, касающиеся политического устройства, кризиса культурной идентификации, классовых предрассудков и подспудного расизма, отмечает Остальский.

"Происходящее в стране можно назвать "холодной гражданской войной". У людей нет оружия, и всю свою ненависть они выплескивают в социальные сети", — цитирует писателя "Сноб".

Судя по постам в соцсетях, почти 50% жителей Великобритании осудили интервью принца и его супруги, а ведущий утренней программы Good Morning Britain Пирс Морган назвал интервью позорным предательством королевской семьи и лично королевы Елизаветы II.

Но Меган Маркл и принца Гарри активно поддерживают британцы младше 49 лет, которые смотрят на скандал иначе и выступают в их защиту. Пирс Морган же был вынужден подать в отставку и уйти с телеканала ITV после того, как в редакцию поступило более 41 тысячи жалоб на его резкие высказывания в адрес герцогини Сассекской.