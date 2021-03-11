Принц Уильям отверг обвинения в расизме к семье королевы Великобритании

Принц Уильям прокомментировал интервью своего брата Гарри и его жены Меган Маркл для журналистки Опры Уинфри.

Принц Уильям прокомментировал интервью своего брата Гарри и его жены Меган Маркл для журналистки Опры Уинфри.

По словам Уильяма, королевская семья не является расистской, о чем в интервью говорили его родственники. Принц Уильям добавил, что пока не общался с Гарри после его беседы с Уинфри, но в скором времени планирует это сделать.

В беседе с Опрой Уинфри Меган Маркл рассказала, что в королевской семье переживали за цвет кожи их с Гарри первенца. Дело в том, что Маркл по матери является афроамериканкой, что обеспокоило Букингемский дворец.

После широкого общественного резонанса Уинфри объяснила, что собеседница не имела в виду королеву Елизавету II и ее мужа принца Филиппа. Ситуацию высмеял российский сенатор Алексей Пушков, который иронично предположил, что сейчас виноватым в расизме окажется дворецкий, пишет ФАН.