Президент России оценил успехи страны по выходу из коронакризиса

Власти страны принимали все необходимые меры, чтобы помочь людям и предприятиям справится со сложной ситуацией.

Власти страны принимали все необходимые меры, чтобы помочь людям и предприятиям справится со сложной ситуацией.

России удалось преодолеть спад в экономике, который произошел из-за пандемии коронавируса. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. По его словам, принятые властями меры помогли выйти стране на путь восстановления. Об этом он заявил на совещании по мерам повышения инвестиционной активности, пишет Life.ru.

Президент уточнил, что правительство принимало все необходимые меры, чтобы помочь выйти из сложной ситуации предприятиям, компаниям и населению.