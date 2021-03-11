Документы о положительной репутации Пригожина приобщены к делу о защите чести и достоинства

Черемушкинский суд Москвы приобщил к иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову новые материалы, подтверждающие положительную репутацию предпринимателя.

Черемушкинский суд Москвы приобщил к иску бизнесмена Евгения Пригожина к блогеру Алексею Навальному и его стороннику Владимиру Милову новые материалы, подтверждающие положительную репутацию предпринимателя.

В ходе заседания суд удовлетворил ходатайство истца и добавил к делу заключение лингвиста, а также документы, подтверждающие положительную репутацию петербургского бизнесмена. Об этом сообщает пресс-служба компании "Конкорд" на своей официальной странице в социальной сети "ВКонтакте".

"В ходе процесса суд проинформировал, что Алексей Навальный не был извещён надлежащим образом о заседании, в связи с чем задал вопрос о текущем местонахождения ответчика его представителю – Алексею Молокоедову. Молокоедов пояснил, что не располагает такой информацией и сообщил, что Навальный не находится в СИЗО города Москвы, куда он был помещен ранее", — говорится в заявлении.

С целью обеспечить надлежащее извещение Навального о дате, времени и месте рассмотрения предъявленного иска заседание было перенесено. Оно состоится 21 апреля в 14:00.

Еще один иск петербургского бизнесмена Евгения Пригожина к осужденному блогеру Алексею Навальному был частично удовлетворен Люблинским судом Москвы. Высказывания основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) были признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными. Кроме того, суд обязал Навального выплатить предпринимателю компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.