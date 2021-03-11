Charlie Hebdo сравнил Меган Маркл с задушенным Джорджем Флойдом

Французский еженедельник политической сатиры Charlie Hebdo вновь отличился скандальной обложкой. Иллюстраторы журнала высмеяли интервью герцогини Сассекской Меган Маркл.

Французский еженедельник политической сатиры Charlie Hebdo вновь отличился скандальной обложкой. Иллюстраторы журнала высмеяли интервью герцогини Сассекской Меган Маркл.

Меган Маркл изобразили под коленом у королевы Великобритании Елизаветы II. На обложке сатирического еженедельника также разместили скандальный заголовок, гласящий, что герцогиня Сассекская покинула Букингемский дворец "из-за отсутствия возможности дышать". Данное высказывание является аллюзией на ситуацию с задохнувшимся афроамериканцем Джорджем Флойдом.

Французские журналисты выпустили еженедельник с сатирической обложкой после интервью Меган Маркл в студии телеведущей Опры Уинфри. Герцогиня Сассекская рассказала, что страдала от якобы расистских взглядов, царивших в династии британских монархов, и отсутствии поддержки и защиты со стороны королевской семьи.

В мае 2020 года в Миннеаполисе началась волна стихийных протестов под лозунгом Black Lives Matter. Причиной этому стала смерть чернокожего американца Джорджа Флойда от приступа удушья. Во время задержания полицейский поставил ему на шею колено. Флойд кричал, что не может дышать, и через несколько минут умер. Как позднее показала экспертиза, в крови американца были обнаружены наркотические вещества.