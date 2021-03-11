ВСУ обстреляли поселок в Донецкой области и перебили газопровод

Утром в четверг украинские военные из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) перебили газопровод в поселке шахты "Трудовская" в Донецкой области.

Утром в четверг украинские военные из станкового противотанкового гранатомета (СПГ) перебили газопровод в поселке шахты "Трудовская" в Донецкой области.

Несколько домов остались без газоснабжения, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

В феврале текущего года в поселке Малая Вергунка на востоке Луганска на газораспределительном узле прогремел взрыв, после чего начался пожар. Тогда почти сто жителей поселка Веселенькое осталось без газа. Подобный случай произошел в январе, когда был подорван магистральный газопровод у села Глафировка в Лутугинском районе ЛНР.