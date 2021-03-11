Пушков: мир не последует за безумной «культурной революцией» США

Агрессивная политкорректность, которую продвигает у себя Америка, является курсом на общественную деградацию и самоуничтожение.

Агрессивная политкорректность, которую продвигает у себя Америка, является курсом на общественную деградацию и самоуничтожение.

Об этом в личном Telegram-канале пишет член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя сообщения СМИ о том, что в одной из средних школ Нью-Йорка было принято решение убрать имя физика Исаака Ньютона из названия открытых им законов.

Теперь «Законы Ньютона» в этой школе будут называться «тремя фундаментальными законами физики». Как отмечается, это было сделано с целью «отделить белизну» от науки.

По словам председателя комитета Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова, Соединенные Штаты Америки и так во многих отношениях являются провинциальной страной. Теперь же там сосредоточились на уничтожении не только американской, но и моровой истории, а также на подрыве всей системы образования.

«Агрессивная политкорректность – это путь к общественной деградации, созданию искаженного вымороченного мира, где Ромео в Вероне эпохи Ренессанса вдруг оказывается черным юношей, а вместо Бетховена призывают слушать «черных композиторов»», — пишет Пушков.

США могут продолжать заниматься самоуничтожением, но они затеяли слишком безумную «культурную революцию», и мир в целом не последует их примеру, отметил сенатор в заключение.

Напомним, ранее к борьбе с белым расизмом в Америке подключилась компания Coca-Cola, которая организовала для сотрудников корпоративные тренинги, на которых их будут учить «быть менее белыми». Кроме того, под каток американской политкорректности попал известный американский детский писатель для самой маленькой аудитории – Доктор Сьюз (настоящее имя – Теодор Гайзель), шесть книг которого были признаны неполиткорректными и запрещены к переизданию.