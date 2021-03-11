13:56 11 Марта 2021Общество
Дания решила приостановить применение вакцины от коронавируса AstraZeneca
Власти Дании временно прекращают использование вакцины AstraZeneca против COVID-19, сообщили в местном Управлении здравоохранения.
Власти Дании временно прекращают использование вакцины AstraZeneca против COVID-19, сообщили в местном Управлении здравоохранения.
Временный запрет на использование препарата связан с возможным образованием тромбов после инъекции, рассказали в ведомстве. Согласно предварительным данным, власти прекращают использовать вакцину на 14 дней из-за появившихся сообщений о летальных случаях среди привитых граждан.