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13:56   11 Марта 2021
Общество

Дания решила приостановить применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Дания решила приостановить применение вакцины от коронавируса AstraZeneca

Власти Дании временно прекращают использование вакцины AstraZeneca против COVID-19, сообщили в местном Управлении здравоохранения.

Временный запрет на использование препарата связан с возможным образованием тромбов после инъекции, рассказали в ведомстве. Согласно предварительным данным, власти прекращают использовать вакцину на 14 дней из-за появившихся сообщений о летальных случаях среди привитых граждан.

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