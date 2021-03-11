Украине предрекли рекордное число заболевших в связи с новой волной COVID-19

По оценке специалистов, Украину ожидает небывалый всплеск заболеваемости, пик которого придется на начало апреля.

Врач, сотрудник Института биохимии Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий на своей странице в Facebook опубликовал прогноз о весенней волне COVID-19. Выводы сделаны на основе исследования, которое эксперт вместе с коллегами провел еще осенью.

По оценке специалистов, Украину ожидает небывалый всплеск заболеваемости, пик которого придется на начало апреля. В этот период каждый день врачи могут регистрировать до 40 тысяч новых случаев заражения и более тысячи летальных исходов.

«Весенняя волна COVID-19 в Украине продлится до середины мая», — сообщил ученый.

Кроме того, биохимик призвал соотечественников прививаться и исключить на время весенней волны поездки на общественном транспорте и походы в спортзалы, кафе и другие места массового скопления людей. Также врач потребовал от украинских властей прекратить экономить и срочно принять меры по защите населения.

«Это дорого? За все приходится платить, в данном случае — за десятки лет неуважения к науке и медицине, за десятки лет безучастного отношения к бюджетным фондам, которых всегда не хватало на развитие отечественной науки и отечественных технологий (а в результате Украина не может даже производить вакцины и изучать патогены), наконец, за бездействие в течение последнего года», – выдвинул обвинение Владимир Галицкий.

По мнению врача, на Украине очень низкие темпы вакцинации. Галицкий заверил: если бы прививочная кампания проводилась активнее, и к весне большая половина населения уже получила уколы, такого стремительного распространения коронавируса в стране можно было бы избежать.

С 10 на 11 марта на Украине выявлено 9084 новых случая заболевания COVID-19. С начала пандемии в стране заболели 1 425 522 человек.