Житель Германии поехал в Москву ради прививки от коронавируса

Немец Штефан Хайлеман полетел в Москву специально, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в России. В его родной стране ждать прививку пришлось бы очень долго.

Немец Штефан Хайлеман полетел в Москву специально, чтобы пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции в России. В его родной стране ждать прививку пришлось бы очень долго.

Хайлеман сравнил вакцины от разных производителей и сделал вывод, что российский препарат "Спутник V" является лучшим вариантом. Дело в том, что вакцинация в Германии идет достаточно медленно. Сейчас в стране прививки делают только людям старше 80 лет, жителям домов престарелых и врачам. Халейман является сотрудником страховой компании. До граждан из этой сферы очередь дойдет еще не скоро. В Москве же прививку может сделать бесплатно любой желающий.

Так, в начале года немец вместе с супругой, которая родом из Москвы, и двумя детьми отправился в Россию. Халейман сделал прививку в торговом центре ГУМ. После вакцинации ему дали стаканчик мороженого.

"Тут не нужно было предварительно записываться, и очередь была небольшой", — рассказал немец.

Также он отметил, что хотел сделать прививку как можно раньше. В беседе с газетой Die Welt Халейман объяснил, что решиться на подобный шаг его заставил случай со знакомым, который скончался от коронавируса в 56 лет.

"Конечно, я все продумал и тщательно изучил сведения о разных вакцинах и механизмах их действия. Кроме того, я предпочитаю векторные вакцины, препараты на основе mRNA мне как-то не по душе. Поэтому я принял решение в пользу "Спутника"", — добавил немец.

Он познакомился с людьми, которые прошли вакцинацию российским препаратом и чувствовали себя хорошо. При этом сразу после прививки состояние здоровья Халеймана ухудшилось: повысилась температура. Но на следующий день все вернулось в норму.

Россия идет своим путем в борьбе с распространением коронавируса. Локдаун не введен, открыты как магазины и рестораны, так и образовательные заведения. Даже кинотеатры и музеи продолжают работать. Жизнь в России сейчас приятнее, чем в Германии, подытожил Халейман.