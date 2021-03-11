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14:21   11 Марта 2021
Происшествия

Захвативший заложника в Северодвинске мужчина сдался полиции

Захвативший заложника в Северодвинске мужчина сдался полиции

Мужчину, который захватил заложника в Северодвинске, был задержан. Об этом сообщили источник ТАСС.

Сообщалось, что неизвестный с ружьем захватил офис компании, занимающей микрозаймами, на улице Ломоносова. По словам очевидцев, внутри здания был слышен хлопок.

Известно, что у мужчина задолжал организации 600 тысяч рублей, из-за чего ему и его семье стали звонить коллекторы. Именно этим он объяснил свой поступок на переговорах с сотрудниками правоохранительных органов.

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#полиция #заложники #северодвинск

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