Захвативший заложника в Северодвинске мужчина сдался полиции

Мужчину, который захватил заложника в Северодвинске, был задержан. Об этом сообщили источник ТАСС.

Мужчину, который захватил заложника в Северодвинске, был задержан. Об этом сообщили источник ТАСС.

Сообщалось, что неизвестный с ружьем захватил офис компании, занимающей микрозаймами, на улице Ломоносова. По словам очевидцев, внутри здания был слышен хлопок.

Известно, что у мужчина задолжал организации 600 тысяч рублей, из-за чего ему и его семье стали звонить коллекторы. Именно этим он объяснил свой поступок на переговорах с сотрудниками правоохранительных органов.