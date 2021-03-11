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13:39   11 Марта 2021
Общество

Суд Москвы оставил в силе условный приговор депутату Галяминой

Суд Москвы оставил в силе условный приговор депутату Галяминой

Мосгорсуд утвердил приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Решение приняли на заседании 11 марта.

Московский суд рассмотрел апелляцию на приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Галяминой. В результате решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Ранее Юлия Галямина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. Согласно решению суда, фигурантка виновна в неоднократных призывах людей участвовать в незаконных митингах. Кроме того, она несколько раз нарушала законодательство при проведении митингов. Депутата приговорили к двум годам лишения свободы условно.

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