Суд Москвы оставил в силе условный приговор депутату Галяминой

Мосгорсуд утвердил приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Решение приняли на заседании 11 марта.

Мосгорсуд утвердил приговор муниципальному депутату Юлии Галяминой. Решение приняли на заседании 11 марта.

Московский суд рассмотрел апелляцию на приговор Тверского районного суда города Москвы в отношении Галяминой. В результате решение суда первой инстанции оставили без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, сообщили в пресс-службе Московского городского суда.

Ранее Юлия Галямина была признана виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 212.1 УК РФ. Согласно решению суда, фигурантка виновна в неоднократных призывах людей участвовать в незаконных митингах. Кроме того, она несколько раз нарушала законодательство при проведении митингов. Депутата приговорили к двум годам лишения свободы условно.