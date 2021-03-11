Sohu: Япония за один день проиграет в войне с Россией за Курилы

По мнению китайских аналитиков, попытку Токио приблизиться к островам пресекут на корню российские противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион-П».

Аналитики китайского издания Sohu предрекли Японии быстрое поражение в случае военного конфликта с Россией из-за Курильских островов. По словам экспертов, Токио не следует рассчитывать на возвращение региона с помощью оружия, поскольку Москва сможет положить конец всем разногласиям за один день.

Переговоры между Россией и Японией по Курилам начались практически с момента завершения Второй мировой войны. Стороны до сих пор не могут заключить мирный договор из-за расхождений насчет принадлежности островов.

Обозреватели Sohu полагают, что Токио исчерпал все попытки вернуть территории дипломатическим путем, а потому может попытаться отобрать их силой. В частности, в китайском издании обратили внимание на увеличение оборонного бюджета государства и частую закупку вооружения у США, включая истребителей F-35, а также на совместные маневры Токио и Вашингтона, направленные против Китая и РФ.

Однако все это не обеспечит успеха Японии в военных действиях против России, констатировали аналитики. Для захвата Курильских островов японцам понадобятся десантные силы, которые, впрочем, утратили свою дееспособность после Второй мировой войны.

«Токио потерял свою активную наступательную способность, и основной акцент в развитии военно-морских сил был сделан на совершенствовании противолодочных средств», — объяснили в Sohu.

В свою очередь Россия, чья стратегическая безопасность на Дальнем Востоке напрямую зависит от Курил, не позволит противнику приблизиться к региону. Как отмечают в Sohu, острова охраняются совершенными ракетными противокорабельными комплексами «Бал» и «Бастион-П». Оружие моментально обезвредит японские судна, не дав им даже подплыть к берегу.

«Эти острова ни при каких условиях не могут быть возвращены Японии, даже если она попытается прибегнуть к военной силе», — уверены китайские эксперты.

Кроме того, продолжили в Sohu, в прошлом году на Курилах появились расчеты зенитной ракетной системы С-300В4. А в скором времени на архипелаге планируется разместить «ракетные» танки Т-72Б3 с передовыми оптико-электронными прицелами и управляемыми ракетами.

Этого более чем достаточно для того, чтобы «отразить любое нападение» Японии, не сомневаются аналитики издания. Если дело дойдет до вооруженного конфликта, то Москва разрешит спор по Курилам за один день.