СМИ опровергли коронавирус у высланного из Польши российского консула

Точного подтверждения информации о заболевании российского консула Игоря Ощепкова нет. Об этом пишет ФАН со ссылкой на собственный источник.

Точного подтверждения информации о заболевании российского консула Игоря Ощепкова нет. Об этом пишет ФАН со ссылкой на собственный источник.

О высылке российского дипломата из страны стало известно в феврале 2021 года. Власти Польши объявили Ощепкова персоной нон грата, так как он, по их версии, заразился COVID-19, но не соблюдал режим изоляции, подвергая опасности жизнь граждан.

Пресс-секретарь министра — координатора спецслужб Станислав Жарын назвал поведение российского консула «безответственным».

По данным Варшавы, коронавирус у дипломата был подтвержден 21 января. За три дня до этого тесты на COVID-19 сдали его супруга и дочь, которые оказались положительными.