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13:08   11 Марта 2021
Политика

Песков рассказал об отношениях с новой администрацией США

Песков рассказал об отношениях с новой администрацией США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сложностях в дипломатических отношениях с новой администрацией США во главе с президентом Джо Байденом.

По его словам, рабочие контакты по линии дипломатических ведомств ведутся. Наблюдается множество критических разногласий в позициях сторон. Однако переговоры продолжаются, подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал об отсутствии у президента России Владимира Путина планов по участию в климатическом саммите. Мероприятие состоится по инициативе американской стороны.

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