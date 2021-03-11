Песков рассказал об отношениях с новой администрацией США

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сложностях в дипломатических отношениях с новой администрацией США во главе с президентом Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о сложностях в дипломатических отношениях с новой администрацией США во главе с президентом Джо Байденом.

По его словам, рабочие контакты по линии дипломатических ведомств ведутся. Наблюдается множество критических разногласий в позициях сторон. Однако переговоры продолжаются, подчеркнул он.

Ранее Песков рассказал об отсутствии у президента России Владимира Путина планов по участию в климатическом саммите. Мероприятие состоится по инициативе американской стороны.