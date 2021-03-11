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13:07   11 Марта 2021
Происшествия

Готовившего теракт жителя Махачкалы нейтрализовали силовики

Готовившего теракт жителя Махачкалы нейтрализовали силовики

Жителя Махачкалы, планировавшего теракт, нейтрализовали силовики. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Сегодня в Советском районе Махачкалы впервые за десять лет ввели режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники спецслужб получили информацию, что сторонник международной преступной группировки готовит теракт. Его нашли в частном доме и предложили сдаться, но бандит оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован.

По предварительным данным, никто из сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей не пострадал. При обысках в доме преступника нашли оружие и пояс смертника. Режим КТО все еще не снят.

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