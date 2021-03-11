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13:04   11 Марта 2021
Политика

Лукашенко заявил, что Белоруссию будут "подрывать изнутри"

Лукашенко заявил, что Белоруссию будут "подрывать изнутри"

Белоруссию будут "подрывать изнутри", в этом уверен президент республики Александр Лукашенко.

В ходе своего выступления при озвучивании кадровых изменений в силовых структурах, политик заявил, что современные войны начинаются с раскачивания ситуации внутри государств. По словам белорусского лидера, военнослужащим республики придется защищать свою страну.

"Мир изменился. Войны сегодня приобретают иной характер", — считает Лукашенко.

Сейчас ситуация 1941 года вряд ли повторится, так как обстановка поменялась. Лукашенко добавил, что Белоруссию уже "попробовали на зуб" после президентских выборов в 2020 году, но зуб тогда сломался. Поэтому силовикам не нужно ждать, когда кто-то пересечет границу, так как воевать придется изнутри.

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#политика #белоруссия #лукашенко

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