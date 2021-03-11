Неизвестный держит в заложниках женщину на улице Ломоносова в Северодвинске

Злоумышленник взял в плен сотрудницу микрофинансовой организации. По данным экстренных служб, мужчина вооружен. Пока он не предъявляет никаких требований.

Злоумышленник взял в плен сотрудницу микрофинансовой организации. По данным экстренных служб, мужчина вооружен. Пока он не предъявляет никаких требований.

Сообщение об инциденте поступило примерно в 11 часов утра. По предварительным данным, захватчиком оказался клиент фирмы "Деньги в руки", который имеет несколько крупных долгов.

На место происшествия выехали две группы быстрого реагирования и правоохранители. Они оцепили всю территорию рядом со зданием, подходы закрыты. Пока что переговоров мужчина не ведет. Обстоятельства происшествия уточняются. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.