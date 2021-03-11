13:01 11 Марта 2021Происшествия
Неизвестный держит в заложниках женщину на улице Ломоносова в Северодвинске
Злоумышленник взял в плен сотрудницу микрофинансовой организации. По данным экстренных служб, мужчина вооружен. Пока он не предъявляет никаких требований.
Злоумышленник взял в плен сотрудницу микрофинансовой организации. По данным экстренных служб, мужчина вооружен. Пока он не предъявляет никаких требований.
Сообщение об инциденте поступило примерно в 11 часов утра. По предварительным данным, захватчиком оказался клиент фирмы "Деньги в руки", который имеет несколько крупных долгов.
На место происшествия выехали две группы быстрого реагирования и правоохранители. Они оцепили всю территорию рядом со зданием, подходы закрыты. Пока что переговоров мужчина не ведет. Обстоятельства происшествия уточняются. Погибших и пострадавших, предварительно, нет.