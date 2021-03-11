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13:01   11 Марта 2021
Политика

Президент РФ пока не планирует участвовать в саммите по климату 22 апреля

Президент РФ пока не планирует участвовать в саммите по климату 22 апреля

Планов по участию президента России Владимира Путина в саммите по климату 22 апреля пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Саммит по климату 22 апреля в онлайн-формате планируют проводить Соединенные Штаты. Песков подчеркнул, что ему неизвестно, было ли какое-либо приглашение на участие российского лидера в международном мероприятии.

"Пока нет никаких планов у президента", — заявил официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Ранее с инициативой о проведении саммита по климату выступил президент США Джо Байден. Основной темой обсуждения станет консолидация усилий по сокращению вредных выбросов в окружающую среду.

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#путин #песков #саммит

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