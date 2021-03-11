Елизавета II лично обсудит с принцем Гарри его скандального интервью

Королева Великобритании Елизавета II намерена поговорить с внуком принцем Гарри по телефону и обсудить его недавнее интервью телеведущей Опре Уинфри, вызвавшее широкий резонанс. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 11 марта.

Королева Великобритании Елизавета II намерена поговорить с внуком принцем Гарри по телефону и обсудить его недавнее интервью телеведущей Опре Уинфри, вызвавшее широкий резонанс. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 11 марта.

По данным СМИ, монарх хочет этой попыткой умерить «накалившиеся страсти». Королева «протянет оливковую ветвь» Гарри и Меган, когда возьмет на себя ответственность за последствия их телевизионного интервью.

Источник также сообщил, что Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора с целью предотвращения их участия в публичном обсуждении произошедшего.

Ранее Меган Маркл в интервью Уинфри рассказала, что некоторые представители королевской семьи беспокоились, не будет ли цвет кожи ее сына Арчи слишком темным. Слова герцогини Сассекской о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу, заверила позже телеведущая.

Маркл также разоткровенничалась по поводу лжи от королевской семьи. По ее словам, они были готовы соврать, чтобы защитить своих членов, но это не распространялось на нее и принца Гарри.

Интервью вызвало широкий общественный резонанс. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия в 2020 году, после чего они переехали в США. Пара воспитывает сына Арчи. Сейчас герцогиня и принц ожидают второго ребенка, у них будет девочка.