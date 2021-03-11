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13:26   11 Марта 2021
Политика

Елизавета II лично обсудит с принцем Гарри его скандального интервью

Елизавета II лично обсудит с принцем Гарри его скандального интервью

Королева Великобритании Елизавета II намерена поговорить с внуком принцем Гарри по телефону и обсудить его недавнее интервью телеведущей Опре Уинфри, вызвавшее широкий резонанс. Об этом сообщает Daily Mail в четверг, 11 марта.

По данным СМИ, монарх хочет этой попыткой умерить «накалившиеся страсти». Королева «протянет оливковую ветвь» Гарри и Меган, когда возьмет на себя ответственность за последствия их телевизионного интервью.

Источник также сообщил, что Елизавета II выпустила специальную инструкцию для сотрудников королевского двора с целью предотвращения их участия в публичном обсуждении произошедшего.

Ранее Меган Маркл в интервью Уинфри рассказала, что некоторые представители королевской семьи беспокоились, не будет ли цвет кожи ее сына Арчи слишком темным. Слова герцогини Сассекской о расизме не относились к Елизавете II и ее супругу, заверила позже телеведущая.

Елизавета II лично обсудит с принцем Гарри его скандального интервью

Маркл также разоткровенничалась по поводу лжи от королевской семьи. По ее словам, они были готовы соврать, чтобы защитить своих членов, но это не распространялось на нее и принца Гарри. 

Интервью вызвало широкий общественный резонанс. Его посмотрела пятая часть населения Великобритании

Принц Гарри и Меган Маркл сложили с себя королевские полномочия в 2020 году, после чего они переехали в США. Пара воспитывает сына Арчи. Сейчас герцогиня и принц ожидают второго ребенка, у них будет девочка.

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#великобритания #елизавета ii #меган маркл

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