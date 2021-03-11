Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:58   11 Марта 2021
Политика

Глава СК Белоруссии покинул свой пост

Глава СК Белоруссии покинул свой пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении на пост председателя Следственного комитета страны Дмитрия Гора.

Иван Носкевич, ранее занимавший ключевую должность в силовой структуре, отправлен в отставку особым указом президента. Теперь его обязанности будет выполнять Гора, который с 2019 года был заместителем генерального прокурора.

Стоит отметить, что Лукашенко также назначил нового главу МЧС. Им стал бывший начальник УВД Вадим Синявский.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#ск #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров