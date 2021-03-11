Глава СК Белоруссии покинул свой пост

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении на пост председателя Следственного комитета страны Дмитрия Гора.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении на пост председателя Следственного комитета страны Дмитрия Гора.

Иван Носкевич, ранее занимавший ключевую должность в силовой структуре, отправлен в отставку особым указом президента. Теперь его обязанности будет выполнять Гора, который с 2019 года был заместителем генерального прокурора.

Стоит отметить, что Лукашенко также назначил нового главу МЧС. Им стал бывший начальник УВД Вадим Синявский.