12:58 11 Марта 2021Политика
Глава СК Белоруссии покинул свой пост
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении на пост председателя Следственного комитета страны Дмитрия Гора.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принял решение о назначении на пост председателя Следственного комитета страны Дмитрия Гора.
Иван Носкевич, ранее занимавший ключевую должность в силовой структуре, отправлен в отставку особым указом президента. Теперь его обязанности будет выполнять Гора, который с 2019 года был заместителем генерального прокурора.
Стоит отметить, что Лукашенко также назначил нового главу МЧС. Им стал бывший начальник УВД Вадим Синявский.