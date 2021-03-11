Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:54   11 Марта 2021
Политика

Специальный Telegram-бот упростит доступ к услугам консульств Казахстана

Специальный Telegram-бот упростит доступ к услугам консульств Казахстана

Новый интернет-сервис упростит получение консульских услуг для жителей Казахстана, находящихся в других странах. Речь идет об особом боте в мессенджере Telegram.

Об этом рассказали в МИД Казахстана. Сотрудники министерства подчеркнули, что введение нового сервиса повысит информированность граждан Казахстана о предоставляемых в консульствах услугах.

"Для защиты законных прав и интересов наших граждан за рубежом Министерство иностранных дел Казахстана разработало и запустило Telegram-бот", — говорится в сообщении МИД.

Telegram-бот поможет с заблаговременным бронированием посещений консульств страны за рубежом, сможет предоставлять информацию о списках документов, необходимых для оформлений паспортов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#казахстан #telegram #сервисы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров