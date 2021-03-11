«У нас не надо гадить». Сатановский осудил Twitter за запрещенный контент

Политолог потребовал выдать списки тех, кто поддерживает публикацию запрещенного контента в социальной сети.

Представители компании Twitter всерьез забеспокоились после того, как Роскомнадзор замедлил работу социальной сети на территории России. В США эту меру посчитали «торможением общественного диалога в сети». В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский предупредил, что сервис и вовсе может перестать работать в РФ, если модераторы не начнут «чистить» запрещенный контент.

Пока что модераторы Twitter не торопятся удалять посты с детской порнографией, а также призывами употреблять наркотики и совершать суицид. Именно такую информацию Роскомнадзор требовал блокировать, однако в американской компании на эти требования решили закрыть глаза.

«Чтобы плевать на это с высокой колокольни, высокомерно отбрехиваясь необходимостью организации "свободного доступа к информации", надо быть или законченным мерзавцем, или клиническим идиотом. Что вряд ли должно заботить кого-либо из тех, кто у нас за информационными потоками следит. Отсюда и результат», — написал Сатановский.

Если в руководстве Twitter есть сотрудники, которые открыто поддерживают суицид иkb употребление наркотиков, Соединенные Штаты обязаны выдать «списки» с их именами, считает политолог. Он объяснил, что после этого станет ясно, «кому бить морду».

«А если нет таких "героев", так, может, "Твиттер" все же сделает, чего ему давным-давно предписано? Закон страны — закон. Там, у себя, пускай хоть вымрут все. Их дело, их проблемы. У нас только не надо гадить», — подытожил Сатановский.

Ранее представители Twitter сообщили, что придерживаются «политики нулевой толерантности в отношении сексуальной эксплуатации детей». По их словам, модераторы соцсети стараются не допускать призывов рекламы и «прославления или подталкивания к самоубийству».