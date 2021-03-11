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12:58   11 Марта 2021
Россия

«У нас не надо гадить». Сатановский осудил Twitter за запрещенный контент

«У нас не надо гадить». Сатановский осудил Twitter за запрещенный контент

Представители компании Twitter всерьез забеспокоились после того, как Роскомнадзор замедлил работу социальной сети на территории России. В США эту меру посчитали «торможением общественного диалога в сети». В своем Telegram-канале «Армагеддоныч» российский политолог Евгений Сатановский предупредил, что сервис и вовсе может перестать работать в РФ, если модераторы не начнут «чистить» запрещенный контент.

Пока что модераторы Twitter не торопятся удалять посты с детской порнографией, а также призывами употреблять наркотики и совершать суицид. Именно такую информацию Роскомнадзор требовал блокировать, однако в американской компании на эти требования решили закрыть глаза.

«Чтобы плевать на это с высокой колокольни, высокомерно отбрехиваясь необходимостью организации "свободного доступа к информации", надо быть или законченным мерзавцем, или клиническим идиотом. Что вряд ли должно заботить кого-либо из тех, кто у нас за информационными потоками следит. Отсюда и результат», — написал Сатановский.

«У нас не надо гадить». Сатановский осудил Twitter за запрещенный контент

Если в руководстве Twitter есть сотрудники, которые открыто поддерживают суицид иkb употребление наркотиков, Соединенные Штаты обязаны выдать «списки» с их именами, считает политолог. Он объяснил, что после этого станет ясно, «кому бить морду».

«А если нет таких "героев", так, может, "Твиттер" все же сделает, чего ему давным-давно предписано? Закон страны — закон. Там, у себя, пускай хоть вымрут все. Их дело, их проблемы. У нас только не надо гадить», — подытожил Сатановский.

Ранее представители Twitter сообщили, что придерживаются «политики нулевой толерантности в отношении сексуальной эксплуатации детей». По их словам, модераторы соцсети стараются не допускать призывов рекламы и «прославления или подталкивания к самоубийству».

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#россия #twitter #сатановский

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