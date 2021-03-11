Песков: обострение ситуации в Донбассе чревато провокациями

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов, что в Кремле получают информацию об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил журналистов, что в Кремле получают информацию об эскалации на линии соприкосновения в Донбассе.

Песков отметил, что обострение ситуации на юго-востоке Украины чревато провокациями. Он добавил, что в России есть военное ведомство и спецслужбы, которые занимаются оценкой ситуации вблизи российских границ, однако администрация президента не относится к числу этих министерств.

"У нас нет возможности оценивать ситуацию. Тем не менее, мы получаем информацию о том, что на линии соприкосновения за последний месяц существенно повысилась напряженность. Любое повышение напряженности в таком горячем месте, оно, конечно, потенциально различными провокациями и, учитывая агрессивную позицию украинских вооруженных сил, конечно, мы испытываем обеспокоенность", — сказал он.

Официальный представитель Кремля добавил, что в этом смысле куда большая ответственность лежит на СМИ. По словам пресс-секретаря президента РФ, журналистам нужно быть очень аккуратными и "десять раз информацию перепроверять, учитывая крайнюю напряженность на линии соприкосновения".