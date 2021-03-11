12:49 11 Марта 2021Политика
Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с Зеленским
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.
По его словам, в графике российского лидера пока нет места для переговоров с украинским коллегой.
Стоит отметить, что ранее Зеленский заявил о намерении провести отдельные встречи с участниками "нормандской четверки". Правительство Германии приняло к сведению его позицию.