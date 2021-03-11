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12:49   11 Марта 2021
Политика

Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с Зеленским

Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в графике российского лидера пока нет места для переговоров с украинским коллегой.

Стоит отметить, что ранее Зеленский заявил о намерении провести отдельные встречи с участниками "нормандской четверки". Правительство Германии приняло к сведению его позицию.

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