Песков заявил, что Путин пока не планирует встречу с Зеленским

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность встречи президента России Владимира Путина с главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, в графике российского лидера пока нет места для переговоров с украинским коллегой.

Стоит отметить, что ранее Зеленский заявил о намерении провести отдельные встречи с участниками "нормандской четверки". Правительство Германии приняло к сведению его позицию.