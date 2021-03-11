Украинский политик назвал "главную ошибку" Москвы по урегулированию в Донбассе

Министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников назвал "главную ошибку" в политике Кремля по отношению к Украине.

Министр по вопросам "временно оккупированных территорий" Украины Алексей Резников назвал "главную ошибку" в политике Кремля по отношению к Украине.

По его словам, обострение гражданского конфликта на юго-востоке Украины может привести к ужесточению санкционных ограничений против Кремля. Министр считает, что страны Европы, США и Канада могут существенно усилить рестрикции.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров неоднократно критиковал Киев за игнорирование минских договоренностей. Дипломат уверен, что Украина не должна уклоняться от диалога с Донецком и Луганском.