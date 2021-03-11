Группа генетиков под руководством Тулио де Оливейра изучила южноафриканский штамм коронавируса и определила его ключевые особенности.

Группа генетиков под руководством Тулио де Оливейра изучила южноафриканский штамм коронавируса и определила его ключевые особенности.

Южноафриканский штамм коронавирусной инфекции нового типа обладает мутациями, облегчающими проникновение вируса в клетки человека. Об этом сообщают результаты исследования, опубликованные в научном издании Nature.

Ученые проанализировали 2882 генома южноафриканского штамм. Выяснилось, что мутация затронула "спайковый" белок и повысила степень заразности коронавируса. Одна из восьми таких мутаций аналогична изменениям в "британском" штамме COVID-19.

Исследователи сообщают, что они также сумели описать необыкновенную устойчивость вируса из ЮАР к антителам. Это влияет на эффективность вакцинации.

Южноафриканский штамм был обнаружен в декабре 2020 года. В кратчайшие сроки эта форма коронавирусной инфекции стала доминирующей в некоторых частях Африки.