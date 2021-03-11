Судно с украинскими моряками затонуло у берегов Румынии

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море у побережья Румынии. На борту находились 13 граждан Украины, сообщили в Росморречфлоте.

Сухогруз Volgo Balt 179 затонул в Черном море у побережья Румынии. На борту находились 13 граждан Украины, сообщили в Росморречфлоте.

Инцидент произошел примерно в 76 морских милях от порта Констанца. В ходе спасательной операции были подняты на борт прибывшего на помощь судна десять человек. По меньшей мере один член экипажа погиб, поиски пропавших продолжаются, сообщили в пресс-службе компании GSP Falcon, судно которой получило сигнал бедствия от моряков.

По предварительным данным, причиной ЧП могли послужить сложные погодные условия. Вечером 6 марта судно вышло из порта Ростова-на-Дону. Сегодня ожидалось его прибытие в порт Констанца.