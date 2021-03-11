Номинальный президент. В США считают, что Камала Харрис займет кресло Байдена

Пока Джо Байден забывает имена чиновников и игнорирует прессу, его подчиненная вовсю ведет переговоры с зарубежными лидерами.

Вице-президент США Камала Харрис в очередной раз показала миру, что обладает намного большими полномочиями, чем предполагает ее должность. Читатели портала Fox News называют 78-летнего Джо Байдена «трупом, играющим роль президента США» и предрекают ему отставку в ближайшие пару лет.

Накануне Харрис провела телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг — независимо от президента. В ходе беседы она подтвердила свою приверженность укреплению прочного союза между Норвегией и США.

Ранее вице-президент самостоятельно разговаривала по телефону с лидером Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Канады Джастином Трюдо, а также с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Во время разговора с последним сам Байден находился в Белом доме.

Вице-премьер заняла ключевую роль во внешней политике страны практически сразу после прихода к власти новой администрации, отмечают журналисты. Харрис уже провела больше международных переговоров, чем Байден. Аналитики допускают, что через четыре года или даже раньше первая в американской истории женщина — вице-президент займет и кресло главы государства.

«Все [мировые лидеры] будут воспринимать ее как потенциального президента, ожидающего вступления в должность, — сказал один европейский дипломат изданию Politico в феврале.

Харрис также участвовала в первой двусторонней встрече новой администрации Байдена между США и Канадой — когда Байден занимал должность Харрис, ему такая возможность не представилась.

При этом бывший вице-президент Майк Пенс беседовал напрямую с иностранными лидерами по телефону нечасто. Его шеф Дональд Трамп предпочитал звонить сам. В течение последнего года на своей должности Пенс и вовсе ни разу не разговаривал с главами государств.

Нынешний глава Белого дома не может похвастаться такой же активностью, а когда все же выступает на публике, то и дело случаются курьезы. Выступая с речью в честь женщин-военнослужащих, Байден забыл имя главы Пентагона Ллойда Остина, который стоял в нескольких метрах от него. Ранее президент и вовсе запамятовал, как называется Пентагон. Во время выступления штаб-квартира министерства обороны превратилась в «этих ребят».

Пожалуй, самую досадную оплошность Байден совершил незадолго до своей инаугурации в декабре 2020 года, назвав Харрис «президентом США». До этого он неверно назвал имя Трампа, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем – младшим.

Рядовые американцы, комментируя новости о небывалой активности вице-президента, утверждают: Байдена «отправят» в отставку через несколько лет, а его кресло займет Харрис.

«Все это было заранее спланировано. Харрис была предпочтительным кандидатом национал-социалистической Демпартии. Однако она пришла последней на праймериз, и ей пришлось сдаться, потому что идиота никто никогда не выбрал бы. Байдена сделали кандидатом, чтобы он выполнил функцию троянского коня. Он уже не слишком вменяем, поэтому его легко можно контролировать. Байден пробудет на своем посту год, в лучшем случае два. Ему скажут уйти в отставку, и он сделает заявление», — утверждает пользователь под ником Waterfront2000.

«Байден — президент только номинально. Пока он следует инструкциям, делает то, что ему говорят, и подписывает то, что кладут перед ним на стол, ему позволят играть роль президента. В противном случае либералы уцепятся за 25-ю поправку, и Харрис станет президентом»,— вторит ему Rayj522.

Другой пользователь считает, что ненависть к Трампу попросту ослепила жителей США, проголосовавших за Байдена.

«Кандидат, который дважды провалился на выборах, которого ловили на лжи и плагиате, который, очевидно, страдает от деменции с ранним началом и который не смог собрать на свой митинг более 300 человек, вдруг набирает 80 миллионов голосов? Ненавидите Трампа? Отлично. Но вы проголосовали за человека, который поднимает налоги, наводняет страну незаконными мигрантами, сокращает количество рабочих мест», — пишет ProudCapitalist1234.

«Нам не стоило привыкать к тому, что мы посмешище всего "свободного мира". Первым нас такими сделал [демократ Барак] Обама, а теперь нас такими делает труп, играющий роль президента», — считает пользователь TomTerrific.

В истории США девять президентов — Джон Тайлер, Миллард Филлмор, Эндрю Джонсон, Честер Артур, Теодор Рузвельт, Калвин Кулидж, Гарри Трумэн, Линдон Джонсон и Джеральд Форд — вступили в должность главы государства с поста вице-президента.

В восьми случаях из девяти причиной была смерть главы Белого дома. Так, Трумэн принял пост после кончины Франклина Рузвельта, а Линдон Джонсон стал президентом после убийства Кеннеди. Форд стал единственным главой США, не прошедшим процедуру выборов. В 1974 году он сменил Ричарда Никсона, который ушел в отставку из-за угрозы импичмента.