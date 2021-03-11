Ученые из Америки рассказали о диете, снижающей риск возникновения инсульта

Наличие в рационе полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобовые, положительно влияет на здоровье и снижает риск инсульта.

Наличие в рационе полезных продуктов, таких как овощи, фрукты, бобовые, положительно влияет на здоровье и снижает риск инсульта.

Исходя из новых исследований, стало известно, что люди, часто и в достаточном количестве употребляющие растительную пищу, меньше склоны к ишемическому инсульту. Однако связь между риском его возникновения и употреблением мяса не была установлена. Об этом заявил автор исследования, доктор медицины из Гарвардской школы Мегу Баден.

Исследование было основано на данных 209 508 человек, которые не страдали сердечными заболеваниями. За их здоровьем наблюдали 25 лет, и каждые два года добровольцы заполняли сведения о своем рационе. В итоге инсульт случился у 6241 человека. По данным исследования, люди, чья диета была насыщена растительной пищей, на 10% меньше подвержены инсульту. Ученые выделили два типа этой болезни — ишемический и геморрагический. Важным является тот факт, что влияние диеты на второй тип инсульта не было обнаружено.