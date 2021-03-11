Сотрудники правоохранительных органов арестовали главу минздрава Алтая Сергея Коваленко на два месяца по делу о коррупции.

Сотрудники правоохранительных органов арестовали главу минздрава Алтая Сергея Коваленко на два месяца по делу о коррупции.

В ходе обысков у чиновника был обнаружен тайник в туалете с шестью миллионами рублей. Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взятки в размере 4,6 миллиона рублей за махинацию с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Следователи считают, что министр оказывал содействие предпринимателям в целях их победы на аукционах для заключения госконтрактов. В отношении бизнесменов-взяткодателей также возбуждены уголовные дела.