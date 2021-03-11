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12:16   11 Марта 2021
Происшествия

Министра здравоохранения Алтая арестовали на два месяца

Министра здравоохранения Алтая арестовали на два месяца

Сотрудники правоохранительных органов арестовали главу минздрава Алтая Сергея Коваленко на два месяца по делу о коррупции.

В ходе обысков у чиновника был обнаружен тайник в туалете с шестью миллионами рублей. Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова подозревают в получении взятки в размере 4,6 миллиона рублей за махинацию с медицинским оборудованием для борьбы с коронавирусом.

Следователи считают, что министр оказывал содействие предпринимателям в целях их победы на аукционах для заключения госконтрактов. В отношении бизнесменов-взяткодателей также возбуждены уголовные дела.

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#арест #алтай #правоохранители #коваленко

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