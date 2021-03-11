В Шотландии пенсионер 12 лет не замечал труп жены в своем доме

Медики прибыли в дом к пожилой семейной паре, чтобы сделать женщине прививку от коронавируса. Приблизившись к ней, они констатировали смерть.

Медики прибыли в дом к пожилой семейной паре, чтобы сделать женщине прививку от коронавируса. Приблизившись к ней, они констатировали смерть.

Останки женщины нашли в конце января, в пригородном частном доме ее супруга в Абердине. Сам мужчина не знал о ее смерти и думал, что жена уехала за границу. Факт смерти установили врачи, когда приехали ставить обязательную вакцину от коронавируса. По их словам, пенсионерка долгое время не появлялась в поликлинике и не пришла на вакцинирование самостоятельно.

Известно, что женщине должно было исполниться 80 лет. По предварительной информации, труп пенсионерки находился в доме около 12 лет. Полицейские уже начали уголовное расследование по факту смерти пожилой шотландки. Обстоятельства выясняются.