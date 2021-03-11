Суд Парижа рассмотрит апелляцию по делу Винника об отмывании денег

Парижский суд решил начать рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника 18 мая. Об этом заявила судья во время слушаний. Стороны поддержали назначение.

Парижский суд решил начать рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника 18 мая. Об этом заявила судья во время слушаний. Стороны поддержали назначение.

Ранее Александра Винника признали виновным в вымогательстве и отмывании денег через платформу криптовалютной биржи. Россиянин получил пять лет тюремного заключения. Винник был задержан в Греции в июле 2017 года, его арестовали по запросу американских властей. Во время суда он отметил, что не надеялся на справедливость.

Тем временем власти Соединенных Штатов могут согласиться на его экстрадицию, ведь также россиянина подозревают в мошенничестве и отмывании 4 млрд долларов через биткоины. Кроме США, экстрадиции Винника потребовала и Россия. В мае 2018 года он признался полицейским в хищении 750 млн рублей.