Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:07   11 Марта 2021
Общество

Суд Парижа рассмотрит апелляцию по делу Винника об отмывании денег

Суд Парижа рассмотрит апелляцию по делу Винника об отмывании денег

Парижский суд решил начать рассмотрение апелляции по делу россиянина Александра Винника 18 мая. Об этом заявила судья во время слушаний. Стороны поддержали назначение.

Ранее Александра Винника признали виновным в вымогательстве и отмывании денег через платформу криптовалютной биржи. Россиянин получил пять лет тюремного заключения. Винник был задержан в Греции в июле 2017 года, его арестовали по запросу американских властей. Во время суда он отметил, что не надеялся на справедливость.

Тем временем власти Соединенных Штатов могут согласиться на его экстрадицию, ведь также россиянина подозревают в мошенничестве и отмывании 4 млрд долларов через биткоины. Кроме США, экстрадиции Винника потребовала и Россия. В мае 2018 года он признался полицейским в хищении 750 млн рублей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#суд #приговор #париж #александр винник

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров