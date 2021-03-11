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12:01   11 Марта 2021
Армия

Российские Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Российские Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем и Тихим океаном

Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.

В сообщении оборонного ведомства России отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС сопровождали экипажи истребителей F-15 ВВС Японии.

"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России", — сказали в Минобороны РФ.

Российские самолеты прошли в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и Тихого океана. Продолжительность полета составила более девяти часов.

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#японское море #ракетоносец #ту-95

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