12:01 11 Марта 2021Армия
Российские Ту-95МС провели плановый полет над Японским морем и Тихим океаном
Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.
Стратегические ракетоносцы ВКС РФ Ту-95МС совершили плановый полет над Японским морем и северо-западной частью Тихого океана.
В сообщении оборонного ведомства России отмечается, что на отдельных этапах маршрута российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС сопровождали экипажи истребителей F-15 ВВС Японии.
"Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолетов Су-35С Воздушно-космических сил России", — сказали в Минобороны РФ.
Российские самолеты прошли в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Японского моря и Тихого океана. Продолжительность полета составила более девяти часов.