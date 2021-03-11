Грант на восстание. Зачем США занялись правами рабочего класса Армении

Вашингтон пытается заслужить лояльность армян, пострадавших после конфликта в Нагорном Карабахе.

Чиновники Госдепартамента США задумались о соблюдении прав «трудящихся» в Армении. В бюро по вопросам демократии, прав человека и труда считают, что рабочий класс страны должен напоминать о своих законных интересах работодателям, а также чаще реализовывать право на забастовки. Госдеп готов выделить 900 тысяч долларов на просвещение армян в сфере трудовых отношений и взаимодействия с профсоюзами.

«Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда принимает заявки по проекту с бюджетом в размере 900 тысяч [долларов США], нацеленному на обеспечение того, чтобы трудящиеся и их организации знали о своих правах, а также могли эффективно отстаивать позицию и интересы трудящихся в отношениях с государством и работодателем», — говорится в тексте документа, с которым ознакомились журналисты RT.

Речь идет об «институциональных реформах в сфере занятости». В бюро по вопросам демократии обратили внимание, что сейчас здоровым отношениям рабочих и государства в Армении мешает Россия. Москва якобы пытается воспользоваться нестабильной ситуацией в соседней стране и воспрепятствовать «осуществлению демократических реформ». Если гражданам подробнее рассказать об их правах, они станут смелее отстаивать позицию в спорах с работодателями, объяснили в США.

Представители Госдепартамента сообщили, что грант повысит потенциал профсоюзных активистов Армении и поможет проконтролировать выполнение «международно признанных трудовых норм в республике». Принять участие в просветительской миссии могут любые иностранные неправительственные организации (в том числе американские) и даже высшие учебные заведения.

Повышать роль профсоюзов американцы намерены в неспокойные для Армении времена: политической, социальной и экономической нестабильности. Ереван восстанавливает потери после обострения конфликта в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), премьер-министр Никол Пашинян увольняет чиновников, требующих его отставки и пытается вернуть доверие сограждан. Последние не торопятся прощать Пашиняну «сдачу» Шуши и коллективный договор с Россией и Азербайджаном.

«Лодка расшатана» настолько, насколько это вообще возможно, рассуждает старший научный сотрудник Института социально-политических исследований стран Черноморско-Каспийского региона Владимир Новиков. Обычно в этот момент на сцене появляются американские политики, которые на один лад твердят про «демократические ценности» и «отстаивание прав» жителей абсолютно чужой для них страны.

«Мне кажется, что тема профсоюзов, трудящихся и борьбы за социальные права, это вообще профильная тема победившей в США Демократической партии и лично Джозефа Байдена. Ситуация в Армении такова, что она находится фактически в очень сложной ситуации после военного положения. Внешние силы, в первую очередь американцы, ищут некие рычаги воздействия на армянскую политику», — уверен эксперт.

В той экономической и политической ситуации, в которой оказалась Армения, эти давление лучше всего наращивать через лояльность самой пострадавшей части населения — рабочего класса. Соединенным Штатам нужна сфера влияния на Южном Кавказе, поэтому они готовы закрыть глаза даже на присутствие в регионе российских и турецких миротворцев, которые следят за исполнением мирного договора в НКР.

Понять, удалось ли провернуть операцию с «грантом», удастся не сразу, заключил Владимир Новиков. Сейчас за Арменией нужно пристально следить: американцы решили побороться за права трудящихся армян в момент общественного раскола. Ведь только в среду, 10 марта, стало известно, что Никол Пашинян «обезглавил» собственную армию, уволив начальника Генштаба Оника Гаспаряна, который призывал премьера к отставке.

Новым главой Генштаба Пашинян ранее предлагал назначить генерал-лейтенанта Артака Давтяна.