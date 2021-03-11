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11:53   11 Марта 2021
Общество

Психиатр Минздрава РФ предупредил о проявлении делирия при коронавирусе

Психиатр Минздрава РФ предупредил о проявлении делирия при коронавирусе

Признаки делирия могут проявляться у пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил внештатный психиатр Минздрава РФ Зураб Кекелидзе.

Делирий предполагает психическое расстройство. Его симптомами являются помрачение сознания, нарушение восприятия, мышления, внимания и эмоционального фона. Делирий входит в группу нейрокогнитивных расстройств.

Последние данные о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Информация регулярно обновляется и дополняется.

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#психиатр #коронавирус #делирий

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