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11:50   11 Марта 2021
Политика

Комитет ГД предложил принять проекты о наказаниях за реабилитацию нацизма

Комитет ГД предложил принять проекты о наказаниях за реабилитацию нацизма

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Согласно поправкам в проекты, юридические лица могут получить штраф в размере до пяти миллионов рублей в случае публичного отрицания фактов, которые были установлены приговором Нюрнбергского трибунала.

Наказание грозит и за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах и деятельности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

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#госдума #палата #проекты

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