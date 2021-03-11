Комитет ГД предложил принять проекты о наказаниях за реабилитацию нацизма

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству предложил принять во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за реабилитацию нацизма.

Согласно поправкам в проекты, юридические лица могут получить штраф в размере до пяти миллионов рублей в случае публичного отрицания фактов, которые были установлены приговором Нюрнбергского трибунала.

Наказание грозит и за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах и деятельности Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.