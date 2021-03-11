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11:48   11 Марта 2021
Армия

В FAS заподозрили США в "распиле" средств на проекте по созданию новых ракет

В FAS заподозрили США в "распиле" средств на проекте по созданию новых ракет

Эксперты из Федерации американских ученых (FAS) подозревают США в "распиле" денег, выделенных на проект по созданию ядерного оружия.

Разработка оценивается в сумму около 100 млрд долларов. Ученые в развернутом отчете организации выразили сомнение относительно целесообразности нового вооружения, которое должно прийти на смену межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) Minuteman III. B FAS отмечают, что создание новых ядерных ракет стратегического сдерживания (GBSD) — это инициатива лоббистов из промышленных кругов и политиков, жаждущих получить свою "экономическую выгоду" от реализации нового проекта, который даже не имеет четкой цели.

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#сша #баллистическая ракета #fas

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