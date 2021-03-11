Британские ученые создали приложение для диагностики коронавируса по звуку кашля

Приложение, которое способно диагностировать коронавирусную инфекцию по звуку кашля, разработали исследователи из Университета Эссекса.

Приложение, которое способно диагностировать коронавирусную инфекцию по звуку кашля, разработали исследователи из Университета Эссекса.

Специалисты проанализировали 8380 звуковых образцов кашля, которые получили от пациентов из больниц в Испании и Мексике. Из них у 2339 подтвердился коронавирус. Отрицательные результаты оказались у 6041 человека.

Свое приложение эксперты создали на основе выявленных алгоритмов. Способ может стать наиболее быстрым и бюджетным по сравнению с другими тестами на определение инфекции. Приложение разработано для устройств на базе iOS и Android.

Российские врачи выявили коронавирусную инфекцию у 9270 человек за прошедшие сутки. Зафиксировано 459 летальных исходов. Полностью выздоровели от болезни еще 14 006 пациентов, сообщает телеканал "360".